29 nicaragüenses son afectados por el COVID en la última semana

En la semana que comprende del 21 al 28 de julio, el Ministerio de Salud atendió y dio seguimiento responsable y cuidadoso a 29 nicaragüenses con Covid confirmado.

El MINSA informó que, de la misma forma, 23 personas que estaban en seguimiento responsable ya cumplieron con el período establecido.

Desde el inicio de la pandemia hasta este martes, el MINSA ha atendido y dado seguimiento a 16 mil 915 personas.

En la presente semana no se presentaron fallecidos atribuibles al COVID.

Hasta la fecha, el Ministerio de Salud ha logrado la recuperación de 16 mil 641 nicaragüenses y sigue trabajando, en la prevención y la atención de las personas, ¡En el Nombre de Dios!

