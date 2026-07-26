Más de 500 bomberos desfilan en Managua por 80 aniversario del Cuerpo de Bomberos

La capital Managua se engalano con la celebración del 80 aniversario del Benemérito Cuerpo de Bomberos, mediante un desfile realizado la noche del sábado, el que partió de la Plaza La Fe encabezado por abanderados y la banda musical de la institución.

Más de 500 bomberos y bomberas participaron en el Tradicional Desfile de las Antorchas

Al sonido de las sirenas y bajo las luces de las unidades de emergencia, los bomberos recorrieron la Avenida de Bolívar a Chávez portando cientos de antorchas.

“80 años después, vemos que este Cuerpo de Bomberos ha crecido en toda Nicaragua”, expresó el presidente de la Federación del Cuerpo de Bomberos, comandante Enrique Chavarría.

El comandante Chavarría destacó que Bomberos Unidos fortalece la seguridad de las comunidades nicaragüenses y señaló que ese trabajo es posible con el respaldo de un Gobierno comprometido con la seguridad de la población.

Desfile de las Antorchas en conmemoración del 80.º aniversario de haber sido declarado Benemérito de la Patria y del Día del Cuerpo de Bomberos de Managua

Por su parte, el jefe de Bomberos Unidos de Nicaragua, comisionado general Ramón Landero, recordó que el 19 de diciembre de 2015 los cuatro cuerpos de bomberos del país se unificaron para formar una sola institución.

La integración tuvo como propósito salvar vidas, proteger bienes y contribuir a garantizar la paz, la seguridad y la tranquilidad de las familias nicaragüenses y de quienes visitan el país, explicó.

Landero señaló que actualmente Nicaragua cuenta con 238 estaciones de bomberos en los municipios y anunció que continúan los esfuerzos para ampliar la cobertura y fortalecer la atención a la población.

Comentó que el crecimiento de la institución permite continuar garantizando seguridad, tranquilidad y paz a las familias de la nación centroamericana.La capital Managua se engalano con la celebración del 80 aniversario del Benemérito Cuerpo de Bomberos, mediante un desfile realizado la noche de ayer sábado, el que partió de la Plaza La Fe encabezado por abanderados y la banda musical de la institución.

Al sonido de las sirenas y bajo las luces de las unidades de emergencia, los bomberos recorrieron la Avenida de Bolívar a Chávez portando cientos de antorchas.

“80 años después, vemos que este Cuerpo de Bomberos ha crecido en toda Nicaragua”, expresó el presidente de la Federación del Cuerpo de Bomberos, comandante Enrique Chavarría.

El comandante Chavarría destacó que Bomberos Unidos fortalece la seguridad de las comunidades nicaragüenses y señaló que ese trabajo es posible con el respaldo de un Gobierno comprometido con la seguridad de la población.

Por su parte, el jefe de Bomberos Unidos de Nicaragua, comisionado general Ramón Landero, recordó que el 19 de diciembre de 2015 los cuatro cuerpos de bomberos del país se unificaron para formar una sola institución.

La integración tuvo como propósito salvar vidas, proteger bienes y contribuir a garantizar la paz, la seguridad y la tranquilidad de las familias nicaragüenses y de quienes visitan el país, explicó.

Landero señaló que actualmente Nicaragua cuenta con 238 estaciones de bomberos en los municipios y anunció que continúan los esfuerzos para ampliar la cobertura y fortalecer la atención a la población.

Comentó que el crecimiento de la institución permite continuar garantizando seguridad, tranquilidad y paz a las familias de la nación centroamericana.