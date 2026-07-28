Nicaragua participa en seminario climático en Nanchang, China

El Gobierno de Nicaragua, a través del Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales (MARENA), participa en el Seminario de los Países en Desarrollo de Ideas Afines (LMDC), que se lleva a cabo del 27 al 31 de julio en la ciudad de Nanchang, financiado por la República Popular China.

Nicaragua participa en seminario sobre cambio climático de los países en desarrollo

El encuentro reúne a representantes de naciones como Cuba, Venezuela, Irán y Pakistán, con el objetivo de fortalecer las alianzas y la cooperación internacional en vísperas de la 31.ª Conferencia de las Partes (COP31).

Durante las sesiones se abordan temas prioritarios como financiamiento climático, adaptación, mitigación, transición justa y articulación entre los países del Sur Global.

Jonathan González, especialista en Cambio Climático del MARENA.

En representación del país asiste el compañero Jonathan González, especialista en Cambio Climático del MARENA.

Con su participación, Nicaragua reafirma su compromiso con el multilateralismo, la justicia climática y el principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas para la protección de la Madre Tierra y el bienestar de las comunidades.

