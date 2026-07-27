Rescatan 10 animales silvestres en Estelí y los ponen a resguardo
En un operativo conjunto en la COTRAN Sur de la ciudad de Estelí, la delegación territorial del Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales (MARENA) y la Policía Nacional lograron el rescate de diez ejemplares de fauna silvestre que eran trasladados de manera ilegal.
Entre las especies recuperadas se encuentran dos monos cara blanca, dos lapas rojas, dos loras y cuatro palomas, las cuales fueron puestas bajo resguardo para recibir valoración médica y determinar su posterior liberación o manejo adecuado.
Las autoridades recordaron a la ciudadanía que en Nicaragua la captura, comercialización, maltrato o daño a la vida silvestre está estrictamente prohibido y sancionado conforme a las leyes ambientales vigentes en el país.