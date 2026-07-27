Rescatan 10 animales silvestres en Estelí y los ponen a resguardo

En un operativo conjunto en la COTRAN Sur de la ciudad de Estelí, la delegación territorial del Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales (MARENA) y la Policía Nacional lograron el rescate de diez ejemplares de fauna silvestre que eran trasladados de manera ilegal.

Rescatan a 10 animales silvestres en Estelí

Entre las especies recuperadas se encuentran dos monos cara blanca, dos lapas rojas, dos loras y cuatro palomas, las cuales fueron puestas bajo resguardo para recibir valoración médica y determinar su posterior liberación o manejo adecuado.

Las autoridades recordaron a la ciudadanía que en Nicaragua la captura, comercialización, maltrato o daño a la vida silvestre está estrictamente prohibido y sancionado conforme a las leyes ambientales vigentes en el país.



