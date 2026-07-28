Nicaragua expone inversiones y comercio en foro de China

La Embajada de Nicaragua en la República Popular China participó ayer lunes en el “Cuarto Foro Internacional de Integración Comercial de la Franja y la Ruta”, llevado a cabo en la Universidad de Correos y Telecomunicaciones de China, en la ciudad de Beijing.

Nicaragua participa en IV Foro Internacional de Integración Comercial de la Franja y la Ruta en ChinaNicaragua participa en IV Foro Internacional de Integración Comercial de la Franja y la Ruta en China

Este foro representa un espacio de intercambio comercial entre representantes de organizaciones empresariales y actores económicos interesados en fortalecer los vínculos de cooperación bajo el marco de la Iniciativa de la Franja y la Ruta.

Durante el encuentro, la representación nicaragüense trasladó los saludos del Comandante Daniel Ortega y la Compañera Rosario Murillo, destacando a Nicaragua como un socio estratégico para la inversión, el comercio y la cooperación económica.

Asimismo, promovió instrumentos clave como el Tratado de Libre Comercio entre ambas naciones y la Ley No. 1264 de Zonas Económicas Especiales de la Franja y la Ruta, orientados a facilitar las inversiones, exportaciones y cooperación internacional.

Esta participación se suma a los esfuerzos del Gobierno de Nicaragua para afianzar sus vínculos económicos con el gigante asiático, proyectando la estabilidad, las ventajas competitivas del país y abriendo nuevas oportunidades para la cooperación internacional.

Este importante foro constituyó un espacio propicio para fortalecer los intercambios con representantes de diferentes instituciones y actores económicos, creando nuevas oportunidades para nuestro país.

