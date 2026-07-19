Serguéi Lavrov felicita a Nicaragua por el 47 aniversario de la Revolución Sandinista

El ministro de Relaciones Exteriores de la Federación de Rusia, Serguéi Lavrov, envió un mensaje de felicitación a los Co-Ministros de Relaciones Exteriores de Nicaragua, Valdrack Ludwing Jaentschke Whitaker y Denis Rolando Moncada Colindres, con motivo del 47 aniversario de la Revolución Popular Sandinista.

Serguéi Lavrov, ministro de Relaciones Exteriores de Rusia

En la comunicación, el canciller ruso destacó el significado histórico del triunfo revolucionario, reafirmó la asociación estratégica integral entre ambos países y expresó la disposición de continuar ampliando la cooperación bilateral y la coordinación en los asuntos internacionales.

Traducción no oficial

A Su Excelencia

Señor Valdrack Ludwing

Jaentschke Whitaker,

Ministro de Relaciones Exteriores

de la República de Nicaragua

A Su Excelencia

Señor Denis Rolando Moncada Colindres,

Ministro de Relaciones Exteriores

de la República de Nicaragua

Managua

Estimado Señor Jaentschke,

Estimado Señor Moncada,

Reciban mis sinceras felicitaciones con motivo del 47° Aniversario de la Revolución Popular Sandinista, el acontecimiento que cambió el curso de la historia de su país y llegó a ser un símbolo de verdadera lucha por la independencia, justicia social y derecho de autodeterminación de los pueblos.

Hoy, en el contexto de retos externos sin precedentes, Rusia y Nicaragua se pronuncian solidariamente respecto a los problemas clave de la actualidad, ambas están comprometidas con el fortalecimiento de la asociación estratégica integral encaminada a lograr resultados concretos tanto en el ámbito bilateral, como en el amplio formato internacional.

Estamos dispuestos a seguir afianzando la cooperación mutuamente beneficiosa en beneficio de los pueblos de los dos países, ampliando la interacción en los asuntos internacionales con miras a crear un orden mundial multipolar y más justo.

Les deseo a Ustedes buena salud y éxitos en sus actividades responsables, y al hermano pueblo nicaragüense – paz y prosperidad.

Sergey Lavrov

Moscú

19 de julio de 2026