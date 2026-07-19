Presidente de Myanmar felicita a Nicaragua por el 47 aniversario de la Revolución

El presidente de la República de la Unión de Myanmar, Min Aung Hlaing, transmitió sus más sinceras felicitaciones a los Copresidentes de Nicaragua, Comandante Daniel Ortega Saavedra y Compañera Rosario Murillo Zambrana, con motivo del 47 aniversario del Triunfo de la Revolución Popular Sandinista.

Min Aung Hlaing, Presidente de Myanmar

En su mensaje destacó las relaciones cordiales y amistosas entre ambos países, basadas en el respeto y el entendimiento mutuos, y expresó su confianza en que la amistad y la cooperación continuarán fortaleciéndose en los ámbitos bilateral y multilateral.