Presidente de Myanmar felicita a Nicaragua por el 47 aniversario de la Revolución

Por Jonathan Morales
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El presidente de la República de la Unión de Myanmar, Min Aung Hlaing, transmitió sus más sinceras felicitaciones a los Copresidentes de Nicaragua, Comandante Daniel Ortega Saavedra y Compañera Rosario Murillo Zambrana, con motivo del 47 aniversario del Triunfo de la Revolución Popular Sandinista.

Min Aung Hlaing, Presidente de Myanmar
Min Aung Hlaing, Presidente de Myanmar

En su mensaje destacó las relaciones cordiales y amistosas entre ambos países, basadas en el respeto y el entendimiento mutuos, y expresó su confianza en que la amistad y la cooperación continuarán fortaleciéndose en los ámbitos bilateral y multilateral.

#19 de Julio#Myanmar