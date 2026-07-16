155 mil familias recibirán atención médica en sus comunidades esta semana
El Ministerio de Salud anunció que durante la semana del lunes 20 al sábado 25 de julio, brindará atención médica general y especializada a 155 mil 399 familias de todo el país.
Los servicios médicos serán llevados a 2 mil 575 barrios y comunidades, mediante la realización de 1,434 ferias de salud y clínicas móviles.
Dentro de esta programación, el MINSA desarrollará 79 ferias de salud con atención de especialistas, realización de mamografías y ultrasonidos de mamas, a través de la estrategia “Mi Hospital en mi Comunidad”.