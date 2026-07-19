Duma Estatal rusa envía mensajes de felicitación a autoridades nicaragüenses por el 47 aniversario de la Revolución

El presidente de la Duma Estatal de la Asamblea Federal de la Federación de Rusia, Viacheslav Volodin, remitió cuatro mensajes de felicitación dirigidos a altas autoridades de Nicaragua con motivo del 47 aniversario del Triunfo de la Revolución Popular Sandinista.

Las comunicaciones fueron enviadas al Copresidente Comandante Daniel Ortega Saavedra, a la Copresidenta Compañera Rosario Murillo Zambrana, al representante especial para los asuntos con Rusia Laureano Facundo Ortega Murillo y al presidente de la Asamblea Nacional, Gustavo Porras Cortés.

Viacheslav Volodin felicita al Comandante Daniel Ortega por el 47 aniversario de la Revolución Sandinista

El presidente de la Duma Estatal de la Asamblea Federal de Rusia, Viacheslav Volodin, felicitó al Copresidente de Nicaragua, Comandante Daniel Ortega Saavedra, con motivo del 47 aniversario de la Revolución Popular Sandinista, y destacó su trayectoria en defensa de la libertad y del derecho del pueblo nicaragüense a definir soberanamente su futuro.

Traducción no oficial

Al Compañero José Daniel Ortega Saavedra,

Copresidente de la República de Nicaragua

Managua

13 de julio de 2026

¡Estimado Compañero Ortega Saavedra!

Le felicito a Usted con motivo del 47° Aniversario de la Revolución Popular Sandinista.

Toda su vida ha sido dedicada a la lucha del valeroso pueblo nicaragüense por la libertad, el derecho a planear su futuro, definir el curso de desarrollo del país por sí mismo.

Su contribución al fortalecimiento de relaciones tradicionalmente amistosas entre Rusia y Nicaragua, a la construcción del mundo multipolar justo merece profundo respeto.

Le deseo a Usted buena salud y éxitos, a los ciudadanos de la República – buena bienestar y todo lo mejor.

Atentamente,

Viacheslav Volodin

Presidente de la Duma Estatal destaca aporte de Rosario Murillo a las relaciones entre Rusia y Nicaragua

El presidente de la Duma Estatal de Rusia, Viacheslav Volodin, transmitió sus felicitaciones a la Copresidenta de Nicaragua, Compañera Rosario Murillo Zambrana, por el aniversario de la Revolución Popular Sandinista, resaltando su contribución al fortalecimiento de la asociación estratégica ruso-nicaragüense y de una cooperación basada en el respeto mutuo.

Traducción no oficial

A la Compañera Rosario María Murillo Zambrana,

CoPresidenta de la República de Nicaragua

Managua

13 de julio de 2026

№1.1-0179

¡Estimada Compañera Murillo Zambrana!

Le felicito a Usted con motivo del Aniversario de la Revolución Popular Sandinista.

Hace 47 años Nicaragua eligió su camino, ser libre e independiente. Desde el principio, nuestro país ha apoyado al pueblo nicaragüense en su lucha por el derecho a definir su futuro por sí mismo, en el deseo de defender sus intereses nacionales resueltamente y con firmeza.

Las relaciones tradicionalmente amistosas y respetuosas son la base de una cooperación mutuamente beneficiosa y un diálogo equitativo. Su contribución al fortalecimiento de la asociación estratégica ruso-nicaragüense merece respeto.

Le deseo a Usted éxitos futuros y todo lo mejor.

Atentamente,

Viacheslav Volodin

Duma Estatal reconoce contribución de Laureano Ortega a la asociación estratégica con Rusia

El presidente de la Duma Estatal de Rusia, Viacheslav Volodin, felicitó al Compañero Laureano Facundo Ortega Murillo por el 47 aniversario de la Revolución Popular Sandinista y valoró su contribución al desarrollo de las relaciones de asociación estratégica y cooperación mutuamente beneficiosa entre Nicaragua y la Federación de Rusia.

Traducción no oficial

Al Compañero Laureano Facundo Ortega Murillo,

Representante Especial de los CoPresidentes

de la República de Nicaragua

para los Asuntos con Rusia

Managua

13 de julio de 2026

¡Estimado Compañero Ortega Murillo!

Le felicito a Usted con motivo del 47° Aniversario de la Revolución Popular Sandinista.

En la Duma Estatal de la Asamblea Federal de la Federación de Rusia valoramos mucho su contribución al desarrollo de relaciones de asociación estratégica y cooperación mutuamente beneficiosa de nuestros países.

Le deseo a Usted buena salud, éxitos y todo lo mejor.

Atentamente,

Viacheslav Volodin

Viacheslav Volodin resalta diálogo parlamentario entre Nicaragua y Rusia

El presidente de la Duma Estatal de la Asamblea Federal de Rusia, Viacheslav Volodin, felicitó al presidente de la Asamblea Nacional, Compañero Gustavo Porras Cortés, por el 47 aniversario de la Revolución Popular Sandinista, y subrayó que el diálogo entre los legisladores de ambos países contribuye a fortalecer sus relaciones de asociación estratégica.

Traducción no oficial

Al Compañero Gustavo Porras Cortés,

Presidente de la Asamblea Nacional

de la República de Nicaragua

Managua

13 de julio de 2026

¡Estimado Compañero Porras Cortés!

Le felicito a Usted con motivo del 47° Aniversario de la Revolución Popular Sandinista.

El desarrollo del diálogo entre los legisladores rusos y nicaragüenses contribuye al fortalecimiento de relaciones de asociación estratégica de nuestros países amigos.

Le deseo a Usted y a sus colegas éxitos y todo lo mejor.

Atentamente,

Viacheslav Volodin