302 jóvenes se gradúan como bachilleres técnicos en contabilidad en Managua

Un total de 302 jóvenes se graduaron este miércoles como bachilleres técnicos en contabilidad en la 80.ª promoción del Centro Tecnológico Manuel Olivares Rodríguez, en Managua.

Gobierno gradúa más de 300 nuevos bachilleres técnicos en contabilidad en el Manuel Olivares

La ceremonia se realizó en saludo al 47.º aniversario de la Revolución Popular Sandinista.

El director del centro, Jairo Sáenz, destacó que el modelo educativo técnico del país garantiza la gratuidad y la calidad.

Asimismo, señaló que esta formación ya no se ve como una segunda opción, sino como un pilar fundamental para el emprendimiento y la rápida inserción laboral.

Durante su formación, los 302 graduados realizaron prácticas profesionales en distintas empresas del país.

Gracias a su excelente desempeño y habilidades demostradas, 135 de ellos ya lograron ser contratados de manera formal por las compañías.

Por su parte, la graduada María Belén Cruz expresó su agradecimiento por las oportunidades que brinda el Gobierno a la juventud, permitiéndoles egresar directamente como contadores listos para aplicar sus conocimientos teóricos y habilidades prácticas en el mundo laboral.