Cirugía fetal en Managua salva el pie de un bebé en gestación

Especialistas del Hospital Bertha Calderón realizaron con éxito la cirugía fetal número 341 en Nicaragua, logrando salvar el pie de un bebé que se encuentra en su quinto mes de gestación dentro del vientre materno.

Médicos salvan pie de bebé con exitosa cirugía fetal en Managua

La madre, una mujer originaria del departamento de Boaco, fue intervenida luego de que los médicos detectaran que una membrana del embarazo tenía atrapado uno de los pies del feto, lo que amenazaba con frenar su desarrollo o provocar la pérdida de la extremidad.

A través de un avanzado procedimiento intrauterino, el equipo médico logró liberar el pie del bebé sin interrumpir el proceso de embarazo.

Tras la compleja operación, tanto la madre como el feto se encuentran en condición estable y bajo estricto seguimiento médico.