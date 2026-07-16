2,000 reos recibirán convivencia familiar en Nicaragua este viernes

El Gobierno de Nicaragua, a través del Ministerio del Interior, otorgará este viernes 17 de julio de 2026 el beneficio legal de convivencia familiar a un total de 2,000 personas que se encontraban recluidas en los diferentes centros penitenciarios de la nación, permitiéndoles reencontrarse con sus seres queridos.

La medida de carácter humanitario beneficiará directamente a 1,903 varones y 97 mujeres.

Todos ellos abandonarán las celdas de los penales ubicados en los departamentos de Managua, Matagalpa, Granada, León, Chontales, Estelí, Chinandega y la Región Autónoma de la Costa Caribe Sur para reincorporarse a la sociedad.

El Centro Penitenciario Jorge Navarro, ubicado en el municipio de Tipitapa, registra la mayor cantidad de beneficiados con un total de 706 personas liberadas.

Le siguen en relevancia el penal de Matagalpa con 310 ciudadanos, el de Granada con 264, y el de León con 222 personas que retornarán a sus hogares.

De igual manera, el beneficio legal se extenderá a 197 internos del centro penitenciario de Juigalpa, 119 de Estelí, 103 de Chinandega y 79 de la ciudad de Bluefields, garantizando una cobertura de reinserción social a nivel nacional.

El acto central de entrega de estos beneficios se llevará a cabo en las instalaciones del penal conocido como «La Modelo», en Tipitapa.

El evento contará con la participación especial de la ministra del Interior, María Amelia Coronel; la alcaldesa de Managua, Reyna Rueda; autoridades locales y jefes de la Policía Nacional, quienes presenciarán el emotivo reencuentro de las familias.

