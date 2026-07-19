Canciller de Abjasia felicita a Nicaragua por el 47 aniversario de la Revolución

El ministro de Relaciones Exteriores de la República de Abjasia, Oleg Bartsits, transmitió sus felicitaciones a los Co-Ministros de Relaciones Exteriores de Nicaragua, Denis Rolando Moncada Colindres y Valdrack Ludwing Jaentschke Whitaker, con motivo del 47 aniversario del Triunfo de la Revolución Popular Sandinista.

Oleg Bartsits fue nombrado Ministro de Asuntos Exteriores de la República de Abjasia

En su mensaje, destacó el significado histórico del 19 de julio de 1979, la amistad y confianza que caracterizan los vínculos entre ambos Estados, así como el avance del diálogo político y de la cooperación bilateral.

Traducción no oficial

Ministerio de Relaciones Exteriores

de la República de Abjasia

Sujum, 16 de Julio, 2026.

¡Vuestras Excelencias!

Permítanme expresarles mis muestras de respeto y transmitirle mis sinceras felicitaciones con motivo del 47.° aniversario del Triunfo de la Revolución Popular Sandinista.

El 19 de julio de 1979 es una fecha de trascendental importancia en la historia contemporánea de Nicaragua. El Triunfo de la Revolución Sandinista en Nicaragua es una demostración del compromiso del pueblo nicaragüense con los ideales de libertad, independencia y justicia social, así como de la implementación de un rumbo hacia el desarrollo y el fortalecimiento de los pilares políticos, económicos, sociales y culturales de Nicaragua.

Me complace señalar que las relaciones que se han venido consolidando a lo largo de años de cooperación entre nuestros Estados se caracterizan por sentimientos de amistad, confianza mutua y respeto. Estas relaciones revisten para nosotros una importancia especial. La agenda de nuestra comunicación interestatal se está ampliando. Se viene desarrollando con paso firme el diálogo político entre Abjasia y Nicaragua.

Estoy convencido de que los vínculos estables y la posición común sobre cuestiones de cooperación bilateral y aspectos clave del orden mundial nos proporcionan una base sólida para el desarrollo continuo de las relaciones interestatales.

Excelencias, aprovecho esta oportunidad para reiterarles las seguridades de mi más alta consideración y desear al hermano pueblo de Nicaragua bienestar y prosperidad.

Cordialmente

Oleg Bartsits

A SU EXCELENCIA

SR. DENIS RONALDO MONCADA COLINDRES

COMINISTRO DE RELACIONES EXTERIORES DE NICARAGUA

A SU EXCELENCIA

SR. VALDRACK LUDWING JAENTSCHKE WHITAKER

COMINISTRO DE RELACIONES EXTERIORES DE NICARAGUA