Río San Juan suma 430 monitoreos de conservación y vigilancia ambiental

Como parte de las acciones permanentes orientadas a la protección y conservación de los recursos naturales en el país, el Gobierno de Nicaragua, a través del MARENA, ejecutó un total de 430 monitoreos acuáticos y terrestres en el departamento de Río San Juan durante el primer semestre de 2026.

MARENA realiza más de 400 monitoreos de conservación en el Río San JuanMARENA realiza más de 400 monitoreos de conservación en el Río San Juan

Las patrullas de control y supervisión se desplegaron a lo largo de la cuenca del imponente río, respaldadas por las 11 infraestructuras para la gestión ambiental que la institución mantiene sobre la ribera.

En estas sedes, los Guardas de Áreas de Conservación desarrollan labor continua de vigilancia, atención a denuncias ciudadanas, educación ambiental y acompañamiento directo a comunidades y productores locales para impulsar el manejo sostenible de la biodiversidad.

En el marco de estas jornadas de trabajo de campo, especialistas del MARENA realizaron la liberación de un cuajipal (Caiman crocodilus) en su hábitat natural, además de la instalación estratégica de cámaras trampa en los sectores de Bartola y Los Guatuzos.

La implementación de esta tecnología permitirá optimizar el registro y seguimiento científico de las especies de fauna silvestre que habitan en estas importantes reservas naturales.

