Nicaragua genera más de un millón de dólares en exportaciones de madera

El Gobierno de Nicaragua, a través del Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales (MARENA), informó que las exportaciones del sector forestal generaron un total de un millón 121 mil dólares durante el primer semestre del año 2026, representando un importante aporte a la economía nacional.

De acuerdo con el informe oficial, en este periodo se autorizaron 1,085 permisos forestales equivalentes a 21,797 metros cúbicos de madera.

De esa cantidad, se concretó la exportación de 4,188 metros cúbicos, divididos entre madera en rollo, madera procesada y piezas de muebles elaborados con madera de plantaciones.

Adicionalmente, se enviaron al mercado internacional 240 mil kilogramos de resina de pino.

Las especies con mayor demanda en el mercado internacional continúan siendo la teca y el pino, teniendo como principales destinos comerciales países como la India y Vietnam, entre otros.

