El Instituto del Canto Lírico INCANTO, realizará el concierto «Revolucionario», el próximo domingo 12 de julio a las 4:00 de la tarde, en el Salón INCANTO, ubicado en el Puerto Salvador Allende, en Managua.

INCANTO presentará concierto revolucionario en saludo al 47/19

La soprano Elisa Picado, presidenta de INCANTO, anunció que el concierto reunirá a solistas y alumnos del Instituto del Canto Lírico, quienes interpretarán un repertorio musical dedicado al 47/19 de nuestra Revolución Popular Sandinista.

El concierto «Revolucionario», contará con la participación de los pianistas Gabriel Chorens y Gustavo Maradiaga, los guitarristas Larry Ortiz y Juan Mena Nicolás, bajo la dirección musical y el acompañamiento en teclado de Nelson Gutiérrez.

La entrada es gratuita, las familias nicaragüenses pueden disfrutar de esta propuesta artística y cultural. Confirmen su presencia a través del WhatsApp 8207-2941.