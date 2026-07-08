Nicaragua soliciata IA soberana en foro de la ONU en Suiza

El Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional participó en la primera sesión del Diálogo Mundial sobre Gobernanza de la Inteligencia Artificial (IA), convocado por la Asamblea General de las Naciones Unidas.

Nicaragua defiende gobernanza inclusiva y soberana en diálogo mundial sobre Inteligencia Artificial en Suiza

El encuentro se desarrolló los días 6 y 7 de julio en Ginebra, Suiza, como parte de la Semana Digital y previo a la Cumbre Mundial “AI for Good” 2026 de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT).

La compañera Rosalía Bohórquez Palacios, Embajadora y Representante Permanente de Nicaragua, transmitió la posición del país en defensa de una gobernanza de la IA que sea inclusiva, segura, ética, respetuosa de la soberanía y que reconozca la multipolaridad tecnológica.

Durante su intervención, la diplomática reafirmó la importancia de la cooperación solidaria, la transferencia de conocimientos y el acceso justo a las tecnologías emergentes para el beneficio de los pueblos.

Por su parte, la Secretaria General de la UIT, Doreen Bogdan-Martin, destacó que este foro busca que todas las naciones participen en igualdad de condiciones, asegurando que los beneficios de la IA alcancen especialmente al Sur Global.

En este contexto, la delegación nicaragüense también asistió al seminario “AI for Good and for All”, organizado por la República Popular China en nombre del Grupo de Amigos de la Gobernanza Global, del cual Nicaragua es miembro desde abril de 2026.

En dicha actividad se enfatizó la necesidad de promover una inteligencia artificial centrada en el ser humano, al servicio de las comunidades y adaptada a las prioridades de desarrollo de cada país.

Ambos eventos se realizan en el marco de la Cumbre Mundial “AI for Good”, que se celebra del 7 al 10 de julio con el fin de impulsar soluciones tecnológicas aplicadas a la salud, educación, seguridad alimentaria y acción climática.

Con esta participación, Nicaragua ratifica su apoyo a los espacios multilaterales que promueven una transformación digital justa y soberana, libre de bloqueos o imposiciones.

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