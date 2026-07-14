MARENA captura 20 murciélagos en Los Guatuzos para proteger especies
El Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales (MARENA) llevó a cabo un monitoreo nocturno de murciélagos en el Refugio de Vida Silvestre Los Guatuzos, situado en el municipio de San Carlos, para evaluar la riqueza de especies y generar datos clave para su preservación.
Durante la jornada de campo, los especialistas capturaron 20 individuos pertenecientes a 9 especies distintas.
Entre los hallazgos destacaron el murciélago frutero común, el ranero, el de orejas redondas, el vespertino plateado y el de nariz lancero mayor.
El murciélago de nariz lancero mayor es considerado el segundo más grande del continente americano.
Esta especie posee un alto valor ecológico debido a sus hábitos omnívoros, alimentándose de frutas, insectos, polen y pequeños vertebrados.
La recolección de datos y captura estuvo a cargo de especialistas del MARENA y guardas de áreas de conservación ambiental, quienes ejecutan estos muestreos de forma continua para fortalecer la protección de los ecosistemas en esta reserva natural.