MARENA captura 20 murciélagos en Los Guatuzos para proteger especies

El Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales (MARENA) llevó a cabo un monitoreo nocturno de murciélagos en el Refugio de Vida Silvestre Los Guatuzos, situado en el municipio de San Carlos, para evaluar la riqueza de especies y generar datos clave para su preservación.

El MARENA realizó un monitoreo nocturno de murciélagos en Los Guatuzo, Río San Juan

Durante la jornada de campo, los especialistas capturaron 20 individuos pertenecientes a 9 especies distintas.

Entre los hallazgos destacaron el murciélago frutero común, el ranero, el de orejas redondas, el vespertino plateado y el de nariz lancero mayor.

El murciélago de nariz lancero mayor es considerado el segundo más grande del continente americano.

Esta especie posee un alto valor ecológico debido a sus hábitos omnívoros, alimentándose de frutas, insectos, polen y pequeños vertebrados.

La recolección de datos y captura estuvo a cargo de especialistas del MARENA y guardas de áreas de conservación ambiental, quienes ejecutan estos muestreos de forma continua para fortalecer la protección de los ecosistemas en esta reserva natural.

