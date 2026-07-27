Bajan los casos de neumonía y leptospirosis queda en cero en Nicaragua

El informe sobre la situación epidemiológica correspondiente a la semana que culminó el pasado 25 de julio reflejó un comportamiento favorable en varias patologías, destacando una disminución considerable en los casos de neumonía y la ausencia total de contagios de leptospirosis.

Según los datos de las autoridades sanitarias, la neumonía registró una reducción significativa de 178 enfermos en comparación con el periodo anterior, cerrando la semana con un total de 1,458 pacientes atendidos.

Por su parte, la leptospirosis no reportó ninguna persona afectada durante este mismo lapso, manteniéndose en cero al igual que los registros del virus del zika.

En contraste, el reporte oficial indicó ligeros incrementos en otras afecciones de temporada: el chikungunya sumó 195 casos, lo que representa 43 enfermos más; y la malaria alcanzó 87 diagnósticos, con un aumento de 28 casos.

Por otra parte, el dengue registró 84 enfermos, reflejando un incremento de 18 personas; y la influenza confirmó un acumulado de 75 personas afectadas, sumando 9 casos más en relación con la semana anterior.

