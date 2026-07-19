Mujeres y jóvenes mantienen vivo el legado de la Revolución

La diputada Arling Alonso, primera vicepresidenta de la Junta Directiva de la Asamblea Nacional, afirmó que ser sandinista representa una forma de vida basada en justicia social, solidaridad, defensa de la soberanía y compromiso con el pueblo nicaragüense.

La diputada Arling Alonso

Durante una entrevista especial de Canal 4, realizada en el contexto de la conmemoración del 19 de Julio, Alonso destacó el legado de la Revolución Popular Sandinista, el protagonismo de las nuevas generaciones y los avances alcanzados por las mujeres en Nicaragua.

La legisladora explicó que el sandinismo no se limita a una identificación política, sino que implica estar dispuesto al cambio y oponerse a toda forma de explotación, discriminación o sometimiento.

“Ser sandinista, en un lenguaje sencillo, es ser revolucionario”, expresó.

Alonso añadió que ser sandinista también significa desprendimiento, amor a la patria, nacionalismo, antiimperialismo y hermandad con otros pueblos.

Los ideales del General Augusto C. Sandino continúan siendo una referencia permanente de patria, dignidad y libertad para Nicaragua, aseveró.

Memoria viva de héroes y mártires

En el marco del 47 aniversario del triunfo de la Revolución Popular Sandinista, Alonso subrayó la importancia de mantener viva la memoria histórica del país.

La parlamentaria señaló que el Gobierno, encabezado por los Copresidentes Daniel Ortega y Rosario Murillo, promueve el reconocimiento permanente a los Héroes, Heroínas y Mártires en todo el territorio nacional.

Según dijo, gracias a esa lucha Nicaragua vive hoy la paz como su principal victoria.

Alonso sostuvo que las actuales y futuras generaciones tienen la responsabilidad de preservar ese legado en la memoria colectiva.

También afirmó que los principios de patria, amor al prójimo, soberanía y decoro nacional están presentes en las políticas y programas impulsados por el Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional.

Juventud como patrimonio nacional

La diputada resaltó que la Constitución Política reconoce a la juventud como patrimonio nacional.

En su valoración, las nuevas generaciones son protagonistas del presente y del futuro de Nicaragua, y tienen un papel fundamental en la continuidad del proceso revolucionario.

Alonso afirmó que el país debe seguir avanzando por rutas de prosperidad, paz y felicidad para las familias nicaragüenses.

“Solamente así es que nosotros vamos a continuar por rutas de prosperidad”, manifestó.

La legisladora señaló que esa visión busca que las familias se sientan felices y en paz, como parte del modelo promovido por el Gobierno.

Equidad de género como conquista revolucionaria

Uno de los puntos centrales de la entrevista fue el avance de las mujeres en los espacios de participación política, social y de toma de decisiones.

Alonso aseguró que la equidad de género es una de las grandes conquistas de la Revolución Popular Sandinista.

“La equidad de igualdad de género es una de las grandes conquistas de nuestra Revolución”, expresó.

Recordó que este principio fue visualizado por el General Sandino, incorporado por el Comandante Carlos Fonseca en el programa histórico y profundizado en la Constitución Política por el Gobierno de Reconciliación.

La diputada afirmó que las mujeres nicaragüenses son dueñas de sus vidas, protagonistas y forjadoras de luchas libertarias, revolucionarias y de patria.

También destacó que la Asamblea Nacional es un referente en América Latina, el Caribe y el mundo por la participación femenina.

Actualmente, las mujeres representan el 56 % del total de escaños parlamentarios, con 52 diputadas de 91 cargos electos por decisión popular.

Mujeres protagonistas del desarrollo nacional

Alonso expresó que las mujeres participan hoy en todos los ámbitos de la vida nacional.

Señaló como ejemplo la presencia de la Copresidenta Rosario Murillo, junto al Comandante Daniel Ortega, en la conducción del país bajo un modelo donde el pueblo es presidente.

La legisladora dijo que, a 47 años del triunfo revolucionario, las mujeres se reconocen como artífices y protagonistas de transformaciones sociales, económicas, políticas y culturales.

Desde la Asamblea Nacional, manifestó agradecimiento a Dios, a los héroes, heroínas, mártires, a la Revolución Popular Sandinista y a sus máximos líderes por abrir espacios que antes fueron negados a las mujeres.

Alonso recordó que en el pasado la mujer fue discriminada, invisibilizada y excluida de los espacios de desarrollo nacional.

Frente a esa realidad, destacó que el proceso revolucionario permitió dejar atrás etapas de humillación y exclusión.

“Sin la participación de la mujer no hay Revolución”, recordó la diputada, al subrayar la relación profunda entre el sandinismo y las mujeres nicaragüenses.

La legisladora concluyó que la Revolución Popular Sandinista mantiene un vínculo pleno con las mujeres, al promover su desarrollo integral, su participación y su protagonismo en la construcción del país.

Nicaragua continuará conmemorando el 47 aniversario del triunfo revolucionario, mientras mujeres, jóvenes y nuevas generaciones asumen el compromiso de preservar la memoria histórica y seguir aportando al desarrollo nacional.