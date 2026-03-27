Remodelan Centro Turístico Xilonem para recibir a las familias este verano

El Instituto Nicaragüense de Turismo (INTUR) inauguró este viernes las obras de modernización del Centro Turístico Xilonem, ubicado en el kilómetro 16 de la carretera a Masaya.

Con el objetivo de ofrecer mejores condiciones recreativas de cara a la temporada veraniega 2026, las autoridades entregaron la remodelación completa de las áreas de piscinas, tanto para adultos como para niños.

El proyecto de mejora incluyó una transformación integral de los espacios de descanso y alimentación.

Entre las nuevas obras destacan la construcción de 20 áreas de picnic y la habilitación de 8 quioscos gastronómicos, donde los visitantes podrán degustar platillos tradicionales en un ambiente más cómodo y organizado.

Estas mejoras embellecen el «nuevo rostro» de Xilonem y optimizan la capacidad del centro para recibir a la gran afluencia de veraneantes que se espera en la próxima semana.

Con estas inversiones, el Gobierno de Nicaragua reafirma su compromiso con el fortalecimiento de los espacios de recreación familiar, garantizando que los destinos turísticos cercanos a la capital cuenten con infraestructura de calidad. Xilonem se consolida así como una opción accesible y renovada para el disfrute de los habitantes de Managua, Ticuantepe y Masaya durante las vacaciones de verano.