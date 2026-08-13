Fidel Castro recibe homenaje del Ejército y Cancillería en Nicaragua

“Fidel materializó una solidaridad con Nicaragua extraordinaria con América Latina y el Caribe, con el mundo”, reconoció el Co-Canciller compañero Denis Moncada Colindres.

Ejército y Cancillería destacan legado histórico de Fidel Castro

A su vez, Moncada, resaltó que el líder histórico cubano, “con el Comandante Daniel, la Compañera Rosario, y el Frente Sandinista, tuvo una comunicación y relación destacada, extraordinaria”.

“Agradecemos esa solidaridad del Comandante Fidel, de Cuba, del Partido Comunista cubano”, dijo Moncada, quien además, afirmó que “Nicaragua expresa como corresponde, solidaridad con Cuba, en su lucha por defender su libertad, su dignidad, soberanía, su independencia”.

Altos mandos del Ejército de Nicaragua, también, homenajearon al Comandante Fidel Castro Ruz, figura reconocida a nivel mundial por su liderazgo y visión estratégica en defensa de la emancipación de Cuba y otros pueblos del mundo.

