Gobierno impulsa Festivales de Quesillos y Refrescos nicaragüenses en Agosto

Con el objetivo de promover la riqueza gastronómica tradicional y dinamizar la economía local, el Gobierno de Nicaragua, a través de la Comisión Nacional de Economía Creativa, anunció la realización de los «Festivales de Quesillos y Refrescos Nicaragüenses», eventos que se llevarán a cabo en diversas ciudades del país durante todo el mes de agosto.

Gobierno impulsa Festivales de Quesillos y Refrescos nicaragüenses en AgostoGobierno impulsa Festivales de Quesillos y Refrescos nicaragüenses en Agosto

El lanzamiento oficial del programa tendrá lugar este sábado 15 de agosto a las 10:00 a.m. en el Parador Turístico Nagrandano, ubicado en la Ciudad Creativa de Nagarote.

En esta misma fecha arrancarán los recorridos, iniciando en Nagarote, para luego dar paso a las jornadas programadas el sábado 22 de agosto en el Mercado Campesino del Amor en Nueva Guinea y en el Paseo de Los Estudiantes en Managua.

La agenda continuará el domingo 23 de agosto en el Parque de Ferias Adrián Benjamín Reyes en La Paz Centro.

Posteriormente, las actividades se trasladarán al norte y centro del país, realizándose el viernes 28 de agosto en la Plaza Paseo Tovar de Boaco, y concluyendo el sábado 29 de agosto en el Parque Municipal de Santo Tomás, Chontales.

Durante cada jornada, que se desarrollará en espacios públicos y de alta concurrencia, las familias podrán disfrutar de expoferias con la participación de al menos 15 emprendedores locales por sede, concursos de innovación culinaria y presentaciones de las Escuelas Municipales de Danza.

El plan es ejecutado de forma articulada entre las Alcaldías Municipales, el Ministerio para la Promoción de Emprendimientos, el Ministerio de la Juventud, la Procuraduría para las Municipalidades, el Instituto Nicaragüense de Turismo (INTUR) y la Secretaría de Economía Creativa y Naranja de la Presidencia.

