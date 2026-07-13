Nicaragua reporta menos casos de malaria y neumonía

El Ministerio de Salud, informa que al cierre del pasado sábado 11 de julio, los casos de neumonía disminuyeron significativamente, registrando mil 686 pacientes, es decir, 193 menos, que la semana anterior.

Asimismo, la malaria dio un respiro con 74 casos reportados. Si hubo un incremento en los virus estacionales: el Chikungunya, aumentó con 101 personas diagnosticadas, seguido por la influenza con 92 casos confirmados y el dengue, que se mantiene con un comportamiento similar sumando 76 pacientes.

Finalmente, se reporta un único caso de leptospirosis y, afortunadamente, cero contagios de Zika en todo el territorio nacional. Recuerde mantener limpios sus hogares y sumarse abriendo las puertas de sus hogares a los brigadistas de salud.