Magistrada Brenda Rocha destaca logros de la Revolución Sandinista 47/19

La presidenta del Consejo Supremo Electoral (CSE), Brenda Rocha, afirmó que Nicaragua conmemora el 47 aniversario del Triunfo de la Revolución Popular Sandinista, en un ambiente de paz, destacando los avances alcanzados en salud, educación, infraestructura y restitución de derechos para las familias nicaragüenses.

La presidenta del Consejo Supremo Electoral (CSE), Brenda Rocha

Rocha, resaltó que uno de los principales logros ha sido el desarrollo de la Costa Caribe, con nuevas carreteras, hospitales, centros educativos y la ampliación de los servicios de cedulación, y registro civil hasta las comunidades más alejadas del país.

La servidora del pueblo, también destacó que el Consejo Supremo Electoral, continúa fortaleciendo la atención ciudadana mediante una cédula de identidad con altos estándares de seguridad y la modernización de los servicios registrales.

Asimismo, señaló que la Revolución ha fortalecido la participación ciudadana, la soberanía nacional y la democracia directa y participativa, garantizando que sea el pueblo quien decida mediante el voto.

Finalmente, Brenda Rocha, hizo un llamado a las nuevas generaciones a mantener vivo el legado de los héroes y mártires, trabajando por la paz, la unidad y el desarrollo de Nicaragua.

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