60 mil docentes inician jornada de actualización y mejoran la enseñanza

Unos 60,000 miembros de la comunidad educativa de Nicaragua comenzaron este lunes la II Jornada Pedagógica de Actualización Científica y Didáctica, enfocada en fortalecer la calidad de la enseñanza en el país.

60 mil docentes inician segunda jornada de actualización pedagógica en el país

El encuentro se desarrolla de manera simultánea durante toda la semana en 987 sedes nacionales, combinando la modalidad presencial con enlaces virtuales para el abordaje de distintas temáticas.

La ministra de Educación Mendy Aráuz, destacó que esta capacitación permanente forma parte de los derechos restituidos a los docentes.

Mendy Aráuz

El programa abarca ejes como las competencias educativas y el fomento de una convivencia sana.

Por su parte, Salvador Vanegas, asesor presidencial para temas de educación, señaló que estas acciones estratégicas buscan consolidar la transformación educativa y combatir la pobreza a través de las aulas de clase.

Salvador Vanegas

A nivel local, los docentes iniciaron los talleres con enfoque en el segundo semestre del ciclo escolar.

En el Distrito III de Managua, las capacitaciones se dividieron en sedes clave como el Colegio República de Cuba y el Instituto Miguel de Cervantes.

Las autoridades locales resaltaron que los encuentros también abordan la mentoría estudiantil y el trabajo colaborativo con los padres de familia para el inicio del nuevo periodo lectivo.