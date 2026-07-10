Congelan precios de combustibles y gas licuado en Nicaragua una semana más

El Instituto Nicaragüense de Energía, informó este viernes que, por instrucciones del Gobierno Sandinista, entre el domingo 12 y el sábado 18 de julio de 2026, continuarán sin variación, los precios locales de las gasolinas y el diésel.

El licenciado José Antonio Castañeda, presidente del Consejo Directivo del INE, detalló que los precios del gas licuado de petróleo en sus presentaciones de 10, 25 y 100 libras, también mantendrán sus precios.

Castañeda recordó que esta medida orientada por los Copresidentes Comandante Daniel Ortega y compañera Rosario Murillo, es para proteger la economía de las familias nicaragüenses.