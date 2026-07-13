MINSA reforzará atención materna con donación de UNICEF por C$3.3 millones

El Ministerio de Salud (MINSA) recibirá una donación de UNICEF consistente en 316 kits de equipos e instrumental médico y 20 sillas de ruedas, con el objetivo de fortalecer la atención materna, neonatal e infantil en el país.

UNICEF donará al MINSA equipos y sillas de ruedas valorados en más de 3 millones

Los insumos médicos serán distribuidos en distintas unidades de salud de los departamentos de Jinotega, Madriz, Chinandega, Matagalpa y Nueva Segovia. La inversión total del donativo asciende a 3.3 millones de córdobas.

Entre los equipos que contienen los kits se encuentran balanzas pediátricas, tensiómetros, esterilizadores, instrumental para partos, oxímetros, doppler fetales y maniquíes para entrenamiento en reanimación neonatal.

La entrega oficial se realizará mañana martes a las 3:00 p.m. en el Auditorio del CENABI, ubicado en el Complejo Nacional de Salud Dra. Concepción Palacios, en Managua.