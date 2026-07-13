El Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales (MARENA) participó en el Taller Regional Práctico del Grupo Consultivo de Expertos (CGE) para América Latina y el Caribe, realizado del 6 al 8 de julio de 2026 en Antigua Guatemala.

Nicaragua participa en Taller Regional de Cambio Climático en Guatemala

El evento, convocado por la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), reunió a especialistas de 28 países con el fin de fortalecer las capacidades técnicas para la elaboración de informes nacionales sobre adaptación climática.

Durante el encuentro, la delegación nicaragüense reafirmó su compromiso con la transparencia climática y la gestión ambiental sostenible, en cumplimiento con el Acuerdo de París.

La representación del país estuvo a cargo de Shelley Guadalupe Flores Ávila, responsable interina de la Unidad de Cambio Climático.

