En celebración del Día de la Familia, Amor y Lealtad, así como el 90º aniversario del natalicio del director y guionista Stanislav Govorukhin, este miércoles se exhibió la Proyección Especial de la Película «Que Dios Bendiga a la Mujer», en la Sala Mayor de la Cinemateca Nacional, en Managua.

Managua acoge filme ruso por 90 aniversario de Govorukhin

A la actividad asistieron: el compañero Laureano Ortega Murillo, Ministro Asesor de la Presidencia para la Promoción de Inversión, Comercio y Cooperación Internacional; el embajador de la Federación de Rusia en Nicaragua, señor Mikhail Ledenev; compañero Daniel Edmundo Ortega Murillo, Coordinador de Medios del Consejo de Comunicación y Ciudadanía.

También estuvieron presentes la compañera Idania Castillo, codirectora de la Cinemateca Nacional; compañera Sofía Khárbikh, primera secretaria de la Embajada de la Federación de Rusia en Nicaragua, miembros del Gabinete de Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional.

«Permítanme felicitarles por el Día de la Familia, Amor y Lealtad que celebramos en Rusia el 8 de julio. Esta festividad fue instituida por iniciativa de los diputados de la Duma Estatal de la Federación de Rusia, y en virtud del decreto número 411, del Presidente de Rusia, Vladímir Putin, obtuvo el carácter legal», expresó Khárbikh.

«La idea de la festividad surgió en 2002, por los habitantes de la ciudad rusa de Múrom, de la región de Vladímir, donde descansan las reliquias de los santos esposos Pedro y Fevronia, patronos del cristianismo ortodoxo, cuya conmemoración tiene lugar el 8 de julio. La vida de esta pareja se caracterizaba por aquellos rasgos que las religiones tradicionales de Rusia siempre han asociado con el ideal de matrimonio. Al saber la piedad, el amor mutuo y la fidelidad, la práctica de obras de caridad y la atención a las diversas necesidades de sus conciudadanos», agregó.

La primera secretaria de la Embajada de la Federación de Rusia en Nicaragua destacó que el presidente Vladímir Putin, según el decreto número 65, del 11 de febrero del presente año, «nuestro presidente demandó realizar actos conmemorativos en honor al 90.º aniversario del natalicio del director de cine y líder social Stanislav Govorukhin».

Khárbikh reconoció que el director y guionista Stanislav Govorukhin dejó una gran huella, tanto en la historia cinematográfica de Rusia, como en la vida social y cultural del país. “En total, él rodó 55 películas, escribió más de 20 guiones para películas, así como varios libros; demostró su talento interpretativo actuando en casi 30 películas”.

Idania Castillo dijo que esta actividad se desarrolló gracias a la coordinación del Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional y el Gobierno de la Federación de Rusia, así como la Embajada de Rusia en Nicaragua.

La codirectora de la Cinemateca Nacional valoró que «estas actividades reflejan el compromiso de nuestro Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional, liderado por nuestros Copresidentes, el Comandante Daniel y la Compañera Rosario, así como del pueblo de la Federación de Rusia, por fortalecer los lazos culturales y educativos, entre nuestros pueblos».