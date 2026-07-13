Onda tropical 19 ingresará a Nicaragua entre la noche y madrugada

La onda tropical número 19 ingresará a Nicaragua entre la noche de este lunes y la madrugada del martes, provocando lluvias principalmente en el Caribe, mientras el Pacífico, norte y centro del país continuarán bajo condiciones propias del período canicular, informó el ingeniero Manuel Prado, director de Cambio Climático del INETER.

Manuel Prado, Director de Cambio Climático del Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales (INETER)

El especialista explicó que el territorio nacional mantendrá dos patrones climáticos distintos durante lo que resta de julio: uno más lluvioso en la Costa Caribe Norte y Sur, y otro más seco y caluroso en las regiones del Pacífico, norte y centro.

La onda tropical saldría por occidente hacia finales de la tarde o noche del martes.

En el Caribe, sus efectos se sentirán durante estos dos días con lluvias de moderadas a fuertes, especialmente en horas de la mañana y la tarde.

Prado recordó que julio es el mes más lluvioso para la Costa Caribe Norte y Sur, por lo que las precipitaciones esperadas forman parte del comportamiento normal de esta época.

Los acumulados podrían ubicarse entre 100 y 200 milímetros en el Caribe Sur, y entre 200 y 300 milímetros en la Costa Caribe Norte.

Onda Tropical 19 ingresará a Nicaragua

Ese escenario mantendrá temperaturas más agradables, entre 28 y 33 grados, con cielos parcialmente nublados a nublados en los períodos de lluvia.

En el Pacífico, norte y centro del país, las lluvias serán dispersas, de regular intensidad y corta duración.

No se esperan precipitaciones generalizadas, sino lluvias en sectores específicos, principalmente al final de la tarde e inicio de la noche.

El funcionario explicó que estas regiones continúan bajo el período canicular.

Aclaró que la canícula no significa ausencia total de lluvia, sino una reducción de las precipitaciones y una mayor prolongación de días secos.

Durante la mañana y la tarde, el ambiente será caluroso en el Pacífico, norte y centro.

En occidente, las temperaturas máximas podrían alcanzar entre 34 y 36 grados, mientras en el resto de esas regiones oscilarán entre 32 y 34 grados.

Cuando se presenten lluvias o aumente la nubosidad, las temperaturas podrían descender temporalmente, como ocurre de forma habitual durante esta temporada.

El INETER recomendó precaución en los litorales, especialmente en las costas del Caribe, donde las lluvias pueden reducir la visibilidad y combinarse con vientos de fuerte intensidad.

Las embarcaciones pequeñas y menores deberán tener cuidado durante el zarpe y las faenas, debido al viento, la lluvia y el oleaje.

En el Caribe, las olas podrían alcanzar hasta 2.2 metros, una condición considerada importante para la navegación.

En el litoral Pacífico también se esperan vientos de moderados a fuertes, aunque con mayor visibilidad y oleaje cercano a los 2 metros.

Prado añadió que en la Costa Caribe podría registrarse un incremento en los niveles de los ríos, debido a los acumulados de lluvia previstos para esta semana.

INETER pronostica lluvias fuertes en el Caribe y calor en el Pacífico pic.twitter.com/ACefCzw31h — La Nueva Radio YA (@nuevaya) July 13, 2026

Las autoridades continuarán monitoreando el avance de la onda tropical número 19 y las condiciones marítimas, mientras se recomienda a la población estar pendiente de los avisos oficiales del INETER, principalmente en zonas costeras, comunidades cercanas a ríos y sectores propensos a inundaciones.