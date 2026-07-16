Nicaragua impulsa café y turismo en asambleas de la OMPI

El Gobierno de Nicaragua participó con éxito en la 68.ª serie de reuniones de las Asambleas de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), celebrada del 7 al 15 de julio, donde promovió sus principales productos estrella de exportación como el café, tabaco, agro alimentos y textiles.

Nicaragua destaca su gastronomía, turismo y café en Asambleas de la OMPI

En el estand representativo del país se exhibieron estos productos insignes, acompañados de imágenes y videos que proyectaron los principales destinos turísticos bajo la campaña «Nicaragua Única y Original».

El espacio contó con una agradable visita de cortesía del Director General de la OMPI, el señor Daren Tang.

Durante la recepción de gastronomía organizada por el Foro Ministerial de Propiedad Intelectual de Centroamérica y República Dominicana, la delegación nicaragüense deleitó a los diplomáticos e invitados con platillos tradicionales como el chancho con yuca, perrereque, rosquillas de maíz y el emblemático ron Flor de Caña.

El evento cerró con una degustación exclusiva de café nicaragüense premium de especialidad.

Con esta muestra de calidad, aroma y sabor de las principales regiones productoras del país, el Gobierno impulsó la promoción internacional de la «Ruta Turística del Café».