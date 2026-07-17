Nicaragua celebrará más de 5,000 Vigilias en conmemoración del 47/19

Como parte de las celebraciones de cara al aniversario del 47/19, este sábado 18 de julio se realizarán más de 5,000 vigilias en todo el territorio nacional, anunció la Copresidenta de la República, Compañera Rosario Murillo.

La Copresidenta estacó que estas actividades reflejan la alegría y la fortaleza del pueblo nicaragüense.

Asimismo, informó que continúan los preparativos y prácticas para la gran celebración nacional, catalogada como la «fiesta de la Paz y la concordia», la cual se desarrollará al final de la tarde tras los encuentros deportivos programados.

La compañera Rosario también reportó que el 47 aniversario de la Revolución se está conmemorando en distintas ciudades y países del mundo a través de las sedes diplomáticas de Nicaragua.

Para finalizar, indicó que este sábado continuará la comunicación con el pueblo y se agradecerán los mensajes de felicitación enviados por gobernantes, movimientos y partidos políticos internacionales.