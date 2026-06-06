Realizan feria médica para acercar la atención especializada a las familias, en Managua

El Puesto de Salud Omar Torrijos realizó una exitosa feria de atención a pacientes con enfermedades crónicas, brindando consultas especializadas y seguimiento médico a decenas de familias como parte de los esfuerzos por fortalecer el acceso a la salud comunitaria y preventiva.

Durante la jornada, el doctor Yader Valladares, especialista en medicina interna de 28 años, compartió que su vocación nació a los 14 años, cuando sintió el llamado de servir a las personas a través de la medicina.

El galeno destacó la importancia de acercar estos servicios a la población para detectar y controlar enfermedades que requieren atención permanente.

En la feria se atendieron pacientes con hipertensión arterial, diabetes y otras patologías crónicas, contribuyendo a disminuir las listas de espera hospitalarias y facilitando que las familias reciban atención médica oportuna cerca de sus hogares.

Asimismo, se brindó orientación a personas con problemas de la glándula tiroides, promoviendo hábitos de vida saludables.

Doña Esperanza Corea Vado, pobladora fundadora del barrio desde 1975, expresó su satisfacción por la calidad de la atención recibida y destacó el trato humano del personal de salud, que atiende con dedicación, respeto y cariño a cada uno de los pacientes que llegan al centro asistencial.

El Puesto de Salud Omar Torrijos, inaugurado hace tres años, se ha convertido en un espacio importante para la atención de las familias de la comunidad.

Sus instalaciones, que se mantienen limpias y cuidadas gracias al esfuerzo conjunto del personal y los habitantes del sector, reflejan el compromiso de acercar servicios médicos y fortalecer el bienestar de la población.