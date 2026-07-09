Más de 155 mil familias recibirán atención médica

El Ministerio de Salud anunció este jueves que en la semana comprendida entre el lunes 13 y el sábado 18 de Julio del 2026, brindará atención médica general y especializada a 155,619 familias.

MINSA llevara atención médica a más de 155 mil familias nicaragüensese

Los servicios médicos serán llevados a 2,534 barrios y comunidades en todo el país, mediante la realización de 1,427 ferias de salud y clínicas móviles.

Dentro de esa programación se desarrollarán 80 ferias de salud con atención de especialistas, realización de mamografías y ultrasonidos de mamas, a través de la estrategia “Mi Hospital en mi Comunidad”.

