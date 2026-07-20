Nicaragua muestra su cultura en festival latinoamericano de Moscú

Nicaragua, a través de su Embajada en la Federación de Rusia, participó este fin de semana en la inauguración del V Festival Cultural Latinoamericano y Caribeño, celebrado en el histórico Jardín Hermitage de Moscú.

Nicaragua destaca su cultura y tradición en el V Festival Latinoamericano y Caribeño en Moscú

El evento, organizado por el Departamento de Relaciones Exteriores del Gobierno de Moscú, cuenta con la participación de 18 países de la región y se extenderá del 18 al 26 de julio.

La representación nicaragüense deslumbró a los asistentes con una muestra que incluyó trajes folclóricos de la obra teatral «El Güegüense», así como exposiciones fotográficas de sitios turísticos emblemáticos como la ciudad de Granada, el Cañón de Somoto y el Castillo de la Inmaculada Concepción en el Río San Juan.

Asimismo, el grupo musical “EL ARDO”, conformado por estudiantes de diversas nacionalidades, amenizó el festival interpretando piezas folclóricas al ritmo de la guitarra y la marimba, instrumento nacional.

Durante el festival, la delegación también impartió la ponencia “El Huipil Nicaragüense como Patrimonio Inmaterial, Artístico y Cultural de la Nación”, permitiendo al público conocer la historia y el colorido de los trajes tradicionales del país, entre los que destacaron el «Traje del Mestizaje» y el galardonado «Traje Artístico y Creativo de Juigalpa».

En los próximos días de feria, Nicaragua continuará su promoción cultural mediante la proyección de documentales y una lección abierta sobre «El Güegüense».



