Bajan casos de dengue, malaria y neumonía en Nicaragua; sube chikungunya

En su último informe sobre la situación epidemiológica, con corte al sábado 18 de julio, el Ministerio de Salud destacó una excelente tendencia a la baja en la cantidad de afectados por dengue, malaria, neumonía e influenza, además de mantener bajo control los contagios de leptospirosis en el territorio nacional.

La mayor disminución de la semana se registró en los pacientes con neumonía, reportando 50 enfermos menos que el período anterior para un acumulado de 1,636 personas.

Asimismo, los casos confirmados de influenza se redujeron en 26 afectados, situando la cifra de la semana en 66 pacientes atendidos.

En cuanto a las enfermedades transmitidas por vectores, la malaria mostró un descenso de 15 casos en relación con la semana previa, alcanzando un total de 59 pacientes.

Por su parte, el dengue presentó una disminución en 10 enfermos, cerrando el informe con un total de 66 personas diagnosticadas.

Finalmente, las autoridades de salud informaron que la leptospirosis se mantuvo en cero casos positivos durante la semana y que tampoco se captaron personas afectadas por el virus del Zika.

En contraste con este escenario positivo, el chikungunya fue la única enfermedad que experimentó un incremento al sumar 51 enfermos más que la semana anterior, alcanzando un total de 152 personas diagnosticadas.

