Presidente de Vietnam felicita a Nicaragua y destaca logros del FSLN

El secretario general del Comité Central del Partido Comunista de Viet Nam y presidente de la República Socialista de Vietnam, Tô Lâm, transmitió sus más cálidas felicitaciones al Comandante Daniel Ortega Saavedra, a la Compañera Rosario Murillo, a la militancia del Frente Sandinista de Liberación Nacional y al pueblo nicaragüense, con motivo del 65 aniversario de la fundación del FSLN y del 47 aniversario del Triunfo de la Revolución Sandinista.

Tô Lâm, Presidente de Vietnam

En su mensaje, destacó los logros alcanzados por Nicaragua en la defensa de su independencia y soberanía, el mantenimiento de la estabilidad política, el desarrollo socioeconómico y el mejoramiento de las condiciones de vida de la población.

Traducción de Cortesía

COMITÉ CENTRAL

PARTIDO COMUNISTA DE VIET NAM

Hanoi, 15 de julio de 2026

MENSAJE DE FELICITACIÓN

A:

Cro. Daniel Ortega Saavedra,

Secretario General del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) de Nicaragua y Presidente de la República de Nicaragua

Cra. Rosario Murillo,

Copresidenta de la República de Nicaragua

Estimados compañeros:

Con motivo del 65 aniversario de la fundación del Frente Sandinista de Liberación Nacional de Nicaragua (23 de julio de 1961 – 23 de julio de 2026) y del 47 aniversario del Triunfo de la Revolución Sandinista (19 de julio de 1979 – 19 de julio de 2026), en nombre del Comité Central del Partido Comunista de Viet Nam, deseo transmitirles a ustedes, a todos los militantes del Partido y al hermano pueblo nicaragüense nuestras más cálidas felicitaciones.

Nos complace constatar los importantes logros alcanzados por el FSLN y el pueblo nicaragüense en la defensa de la independencia y la soberanía nacionales, el mantenimiento de la estabilidad política, el desarrollo socioeconómico y la mejora de las condiciones de vida del pueblo.

El Partido Comunista de Viet Nam concede gran importancia a las relaciones con el FSLN y desea continuar, junto con este, fortaleciendo los tradicionales vínculos de amistad, solidaridad y buena cooperación entre ambos Partidos, ambos Estados y los pueblos de los dos países, en beneficio de cada nación y en favor de la paz, la estabilidad, la cooperación y el desarrollo en cada región y en el mundo.

¡Les deseamos nuevos éxitos en el desarrollo y fortalecimiento de Nicaragua, así como estabilidad y prosperidad!

¡Que las tradicionales relaciones de amistad entre el Partido Comunista de Viet Nam y el Frente Sandinista de Liberación Nacional continúen consolidándose y desarrollándose constantemente!

Atentamente.

TÔ LÂM

Secretario General del Comité Central

del Partido Comunista de Viet Nam

Presidente de la República Socialista de Viet Nam