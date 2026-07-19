Presidente de Vietnam felicita a Nicaragua y destaca logros del FSLN
El secretario general del Comité Central del Partido Comunista de Viet Nam y presidente de la República Socialista de Vietnam, Tô Lâm, transmitió sus más cálidas felicitaciones al Comandante Daniel Ortega Saavedra, a la Compañera Rosario Murillo, a la militancia del Frente Sandinista de Liberación Nacional y al pueblo nicaragüense, con motivo del 65 aniversario de la fundación del FSLN y del 47 aniversario del Triunfo de la Revolución Sandinista.
En su mensaje, destacó los logros alcanzados por Nicaragua en la defensa de su independencia y soberanía, el mantenimiento de la estabilidad política, el desarrollo socioeconómico y el mejoramiento de las condiciones de vida de la población.
Traducción de Cortesía
COMITÉ CENTRAL
PARTIDO COMUNISTA DE VIET NAM
Hanoi, 15 de julio de 2026
MENSAJE DE FELICITACIÓN
A:
Cro. Daniel Ortega Saavedra,
Secretario General del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) de Nicaragua y Presidente de la República de Nicaragua
Cra. Rosario Murillo,
Copresidenta de la República de Nicaragua
Estimados compañeros:
Con motivo del 65 aniversario de la fundación del Frente Sandinista de Liberación Nacional de Nicaragua (23 de julio de 1961 – 23 de julio de 2026) y del 47 aniversario del Triunfo de la Revolución Sandinista (19 de julio de 1979 – 19 de julio de 2026), en nombre del Comité Central del Partido Comunista de Viet Nam, deseo transmitirles a ustedes, a todos los militantes del Partido y al hermano pueblo nicaragüense nuestras más cálidas felicitaciones.
Nos complace constatar los importantes logros alcanzados por el FSLN y el pueblo nicaragüense en la defensa de la independencia y la soberanía nacionales, el mantenimiento de la estabilidad política, el desarrollo socioeconómico y la mejora de las condiciones de vida del pueblo.
El Partido Comunista de Viet Nam concede gran importancia a las relaciones con el FSLN y desea continuar, junto con este, fortaleciendo los tradicionales vínculos de amistad, solidaridad y buena cooperación entre ambos Partidos, ambos Estados y los pueblos de los dos países, en beneficio de cada nación y en favor de la paz, la estabilidad, la cooperación y el desarrollo en cada región y en el mundo.
¡Les deseamos nuevos éxitos en el desarrollo y fortalecimiento de Nicaragua, así como estabilidad y prosperidad!
¡Que las tradicionales relaciones de amistad entre el Partido Comunista de Viet Nam y el Frente Sandinista de Liberación Nacional continúen consolidándose y desarrollándose constantemente!
Atentamente.
TÔ LÂM
Secretario General del Comité Central
del Partido Comunista de Viet Nam
Presidente de la República Socialista de Viet Nam