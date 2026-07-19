Presidente de Vietnam felicita a Nicaragua y destaca logros del FSLN

Por Jonathan Morales
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El secretario general del Comité Central del Partido Comunista de Viet Nam y presidente de la República Socialista de Vietnam, Tô Lâm, transmitió sus más cálidas felicitaciones al Comandante Daniel Ortega Saavedra, a la Compañera Rosario Murillo, a la militancia del Frente Sandinista de Liberación Nacional y al pueblo nicaragüense, con motivo del 65 aniversario de la fundación del FSLN y del 47 aniversario del Triunfo de la Revolución Sandinista.

Tô Lâm, Presidente de Vietnam
Tô Lâm, Presidente de Vietnam

En su mensaje, destacó los logros alcanzados por Nicaragua en la defensa de su independencia y soberanía, el mantenimiento de la estabilidad política, el desarrollo socioeconómico y el mejoramiento de las condiciones de vida de la población.

Traducción de Cortesía

COMITÉ CENTRAL
PARTIDO COMUNISTA DE VIET NAM

Hanoi, 15 de julio de 2026

MENSAJE DE FELICITACIÓN

A:

Cro. Daniel Ortega Saavedra,
Secretario General del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) de Nicaragua y Presidente de la República de Nicaragua

Cra. Rosario Murillo,
Copresidenta de la República de Nicaragua

Estimados compañeros:

Con motivo del 65 aniversario de la fundación del Frente Sandinista de Liberación Nacional de Nicaragua (23 de julio de 1961 – 23 de julio de 2026) y del 47 aniversario del Triunfo de la Revolución Sandinista (19 de julio de 1979 – 19 de julio de 2026), en nombre del Comité Central del Partido Comunista de Viet Nam, deseo transmitirles a ustedes, a todos los militantes del Partido y al hermano pueblo nicaragüense nuestras más cálidas felicitaciones.

Nos complace constatar los importantes logros alcanzados por el FSLN y el pueblo nicaragüense en la defensa de la independencia y la soberanía nacionales, el mantenimiento de la estabilidad política, el desarrollo socioeconómico y la mejora de las condiciones de vida del pueblo.

El Partido Comunista de Viet Nam concede gran importancia a las relaciones con el FSLN y desea continuar, junto con este, fortaleciendo los tradicionales vínculos de amistad, solidaridad y buena cooperación entre ambos Partidos, ambos Estados y los pueblos de los dos países, en beneficio de cada nación y en favor de la paz, la estabilidad, la cooperación y el desarrollo en cada región y en el mundo.

¡Les deseamos nuevos éxitos en el desarrollo y fortalecimiento de Nicaragua, así como estabilidad y prosperidad!

¡Que las tradicionales relaciones de amistad entre el Partido Comunista de Viet Nam y el Frente Sandinista de Liberación Nacional continúen consolidándose y desarrollándose constantemente!

Atentamente.

TÔ LÂM
Secretario General del Comité Central
del Partido Comunista de Viet Nam
Presidente de la República Socialista de Viet Nam

#19 de Julio#Vietnam