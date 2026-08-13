Embajada de Nicaragua en Ankara visita 2 museos para reforzar lazos culturales

La Embajada de Nicaragua en Türkiye realizó este jueves una visita oficial al Museo de Pintura y Escultura y al Museo de Etnografía de la ciudad de Ankara, con el objetivo de fortalecer los lazos de intercambio cultural y cooperación bilateral.

Embajada de Nicaragua en Ankara visita destacados museos culturales e históricos

La delegación diplomática fue recibida por el señor Hasan Bektaş, vicedirector del recinto museístico, quien guio el recorrido por las instalaciones.

Durante la jornada, se destacó la relevancia histórica del Museo de Pintura y Escultura, inaugurado el 2 de abril de 1980 y considerado uno de los principales centros artísticos de la capital turca por albergar obras del arte pictórico y escultórico nacional, además de ser sede de exposiciones, conciertos y conferencias.

Asimismo, durante la visita al edificio del Museo de Etnografía, se rememoró su valor histórico como el primer recinto que albergó el cuerpo de Mustafa Kemal Atatürk, padre fundador de la República de Türkiye, tras su fallecimiento en 1938.



