CCAD traspasa presidencia a Belice en reunión ambiental en Nicaragua

El Gobierno de Nicaragua, a través del MARENA, participó en la 75 Reunión del Consejo de Ministros de la Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo (CCAD), donde se oficializó el traspaso de la Presidencia Pro Tempore del organismo regional de República Dominicana a Belice para el periodo julio-diciembre de 2026.

Nicaragua participa en 75va reunión del Consejo de Ministros de la CCAD

Durante el encuentro, los ministros de la región centroamericana y de República Dominicana respaldaron iniciativas conjuntas orientadas a la conservación de los bosques, la reducción de la contaminación y la resiliencia territorial en el marco del desarrollo sostenible.

La delegación nicaragüense, integrada por el ministro del MARENA, Javier Gutiérrez, y la directora general de planificación y proyectos, María de los Ángeles Castro, reafirmó la disposición del país de fortalecer la cooperación regional en materia ambiental y climática.



