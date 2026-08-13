CCAD traspasa presidencia a Belice en reunión ambiental en Nicaragua

Por Jonathan Morales
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El Gobierno de Nicaragua, a través del MARENA, participó en la 75 Reunión del Consejo de Ministros de la Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo (CCAD), donde se oficializó el traspaso de la Presidencia Pro Tempore del organismo regional de República Dominicana a Belice para el periodo julio-diciembre de 2026.

Nicaragua participa en 75va reunión del Consejo de Ministros de la CCADNicaragua participa en 75va reunión del Consejo de Ministros de la CCAD
Nicaragua participa en 75va reunión del Consejo de Ministros de la CCAD

Durante el encuentro, los ministros de la región centroamericana y de República Dominicana respaldaron iniciativas conjuntas orientadas a la conservación de los bosques, la reducción de la contaminación y la resiliencia territorial en el marco del desarrollo sostenible.

La delegación nicaragüense, integrada por el ministro del MARENA, Javier Gutiérrez, y la directora general de planificación y proyectos, María de los Ángeles Castro, reafirmó la disposición del país de fortalecer la cooperación regional en materia ambiental y climática.


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