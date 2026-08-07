Más de 3,500 tortugas marinas anidan en La Flor y Chacocente, Rivas y Carazo

3,785 tortugas marinas arribaron entre el primero y la madrugada del 3 agosto para anidar en las costas de los refugios de vida silvestre La Flor en San Juan del Sur, Rivas; y Río Escalante Chacocente en Santa Teresa, Carazo.

Miles de tortugas marinas llegan a sus playas de anidación en Nicaragua

Esta primera gran arribada del año, contó con el acompañamiento del Ejército de Nicaragua, como parte de las acciones coordinadas en el marco de la campaña nacional “Juntos Conservamos nuestras Tortugas Marinas”.

Las arribadas de estas especies se desarrollan entre los meses de julio a enero del siguiente año, con una duración aproximada de seis días.

Nicaragua es un país privilegiado por recibir cinco de las 7 especies de tortugas marinas que existen en el mundo: Tora, Paslama, Carey, Verde y Cabezona, por lo que su conservación es una prioridad.

