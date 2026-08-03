Embajador de Myanmar visita Ocotal y empresas de Nueva Segovia

El embajador de Myanmar en Nicaragua, Htun Aung Kyaw, realizó una visita oficial por el departamento de Nueva Segovia con el objetivo de conocer el legado histórico de la gesta del General Augusto C. Sandino, así como el desarrollo económico y productivo de la zona norte del país.

Embajador de Myanmar recorre sitios histórico y empresas productivas en Nueva Segovia

A su llegada a la ciudad de Ocotal, el diplomático fue recibido por la alcaldesa Xiomara Tercero, en compañía de los dirigentes locales Octavio Álvarez y Lester Martínez.

Durante el itinerario histórico, la delegación visitó el antiguo comando de las tropas estadounidenses —donde actualmente funciona la sede municipal—, la Casa de Cultura y Creatividad Augusto C. Sandino, el Museo de la Revolución en la histórica casa hacienda del ataque a Ocotal de 1927, y el Parque de Mozonte, cuna del General Miguel Ángel Ortez.

En el ámbito comercial e industrial, el embajador recorrió la maderera San Judas Tadeo para conocer los procesos de transformación y exportación de madera, así como la procesadora Cafetalera Buenos Aires, de Inversiones Valladares, donde constató la calidad de los cafés especiales de la región.

Al término de la jornada, Htun Aung Kyaw agradeció la hospitalidad brindada y destacó el valor cultural y productivo del departamento.