Presidente de Duma de Rusia con Compañero Laureano Ortega Murillo
El Presidente de la Duma Estatal de Rusia se ha reunido con el Compañero Laureano Ortega Murillo, Representante Especial de los CoPresidentes de Nicaragua para los Asuntos con Rusia y la Delegación nicaragüense que participa en el Foro Económico Internacional de San Petersburgo.
En el encuentro el Compañero Volodin ha resaltado el nivel de la relación especial de Hermandad entre Nicaragua y Rusia y ha reafirmado el seguimiento y apoyo de la Duma de Rusia a los Proyectos de la Cooperación Bilateral.
El Compañero Laureano Ortega Murillo ha trasladado los saludos y el abrazo de los CoPresidentes de Nicaragua Comandante Daniel Ortega y Compañera Rosario Murillo para el Presidente Putin y el Compañero Volodin y ha agradecido por la alta atención que el Compañero Volodin otorga a Nicaragua.