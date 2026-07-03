Un grave ataque con dron ucraniano contra un mercado en la ciudad de Tokmak, ubicada en la provincia de Zaporozhie, ha dejado un saldo de al menos cinco civiles muertos y 18 heridos, según informó el gobernador local, Yevgueni Bálitski.

El bombardeo, calificado por las autoridades locales como un ataque directo contra la población civil, afectó a personas que se encontraban realizando compras de alimentos en el momento del impacto.

Estado de los heridos y atención médica de emergencia

Los afectados por la explosión presentan traumatismos de diversa gravedad. Ante la magnitud de la emergencia, el hospital central de la región ha activado un protocolo de crisis que incluye quirófanos adicionales.

Las autoridades confirmaron que, en caso de ser necesario, se recurrirá al apoyo de fuerzas adicionales del Centro Federal de Medicina de Catástrofes para garantizar la cobertura sanitaria total.

Compensaciones y apoyo a las familias de las víctimas

El gobernador Bálitski anunció que ha ordenado a los servicios sociales iniciar de inmediato el acompañamiento y atención a las familias de los fallecidos. Asimismo, aseguró que todas las compensaciones económicas correspondientes serán entregadas en el menor plazo posible.

«Es un ataque contra la vida pacífica, contra personas que fueron a comprar alimentos. La responsabilidad por esta tragedia recae sobre quienes atacan deliberadamente objetivos civiles», sentenció el funcionario.