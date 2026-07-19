Presidente de Cuba Miguel Díaz-Canel felicita a Nicaragua por el 47 aniversario de la Revolución

El presidente de la República de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, extendió sus felicitaciones al pueblo de Nicaragua y al Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional en conmemoración del 47° aniversario del triunfo de la Revolución Popular Sandinista.

Miguel Díaz-Canel junto al Comandante Daniel Ortega en Managua

A través de una publicación oficial en su cuenta de la red social X, el mandatario cubano se sumó a las celebraciones del país centroamericano y resaltó la conducción política del Estado nicaragüense.

En su mensaje, Díaz-Canel hizo especial mención a la dirección del Gobierno de Nicaragua, destacando formalmente el liderazgo del Comandante Daniel Ortega y de la Compañera Rosario Murillo.

«Celebramos el 47 aniversario del Triunfo de la Revolución Sandinista. Enviamos cálidas felicitaciones al pueblo de Nicaragua y al Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional, bajo el liderazgo de los Copresidentes Comandante Daniel Ortega y la compañera Rosario Murillo», compartió el presidente cubano.

El pronunciamiento del jefe de Estado reafirma los históricos lazos de hermandad, solidaridad y cooperación política existentes entre La Habana y Managua, naciones revolucionarias.