Mujer muere baleada en Reparto San Juan, Managua

En el hospital Militar de Managua falleció la mañana de este martes, Eveling del Socorro Fuentes Martínez, de 47 años, tras recibir un disparo en el pecho a manos de Marvin Antonio Gámez Salmerón, de 53.

Eveling del Socorro Fuentes Martínez fue asesinada por Marvin Antonio Gámez Salmerón

El hecho ocurrió frente a la entrada principal del Tribunal Nacional Laboral de Apelaciones en el reparto San Juan, en la capital, luego de que la infortunada estacionó su auto y Gámez Salmerón se acercó a platicar con ella.

Testigos dijeron que aparentemente Eveling Fuentes y el Marvin estaban discutiendo y de pronto sonó una detonación. Luego el hombre se colocó el cañón en la cabeza para dispararse, pero el arma no funcionó.

Señora es asesinada de un disparo en Reparto San Juan

Al ver lo que sucedía, varios vigilantes auxiliaron a la mujer, quien fue llevada en un vehículo particular al hospital, donde se rindió ante la muerte poco después. En tanto el homicida fue retenido y entregado a la Policía.

En redes se especuló que el autor y la víctima habían sido pareja durante tres años y hoy la esperó en ese lugar para intentar convencerla de retomar la relación terminada hace 15 días, pero al no lograr su cometido, le disparó.

Las autoridades policiales del Distrito I se encuentran investigando las causas por las cuales el sujeto Marvin Gámez privó de la vida a la señora Eveling Fuentes.

