Lukashenko felicita a Nicaragua por aniversario de Revolución Sandinista

El Presidente de Belarús, Aleksandr Lukashenko, felicitó a los Copresidentes de Nicaragua, Daniel Ortega Saavedra y Rosario Murillo, con motivo del 47 aniversario de la Revolución Popular Sandinista, destacando la confianza alcanzada entre ambos países y los planes comunes de cooperación.

El mensaje fue dado a conocer por fuentes oficiales del líder belaruso, citadas por BelTA, en el marco de las celebraciones del triunfo revolucionario nicaragüense.

Lukashenko señaló que los principios de igualdad, justicia social y derecho a la autodeterminación son valores cercanos para Belarús, país que, según expresó, coloca al ser humano y su bienestar en el centro de la política estatal.

El mandatario belaruso afirmó que esos principios garantizan una vida pacífica al pueblo nicaragüense y fortalecen los lazos políticos entre Managua y Minsk.

En su saludo, el Presidente de Belarús destacó que las relaciones bilaterales cuentan con bases sólidas construidas durante los últimos años.

Ese camino permitirá seguir desarrollando de forma dinámica una cooperación mutuamente beneficiosa en áreas de interés común, aseveró.

“Confío en que se mantenga el nivel de confianza alcanzado, que nos ayuda a llevar a cabo con éxito todos nuestros planes comunes”, expresó Lukashenko en su mensaje.

El jefe de Estado también deseó buena salud y éxitos a los Copresidentes Daniel Ortega y Rosario Murillo en su labor al frente del Gobierno de Nicaragua.

Para el pueblo nicaragüense, Lukashenko transmitió deseos de paz y progreso, en una fecha considerada de alta importancia histórica y política para el país.

El mensaje de Belarús se suma a las muestras internacionales de saludo por el 47/19, mientras Nicaragua desarrolla actividades conmemorativas por el aniversario del triunfo de la Revolución Popular Sandinista.