Lumberto Campbell destaca avances de Nicaragua a 47 años de la Revolución

El Comandante Lumberto Campbell, Coordinador de la Secretaría para Asuntos de la Costa Caribe, afirmó que los avances alcanzados por Nicaragua en educación, salud, infraestructura, restitución de derechos y reducción de la pobreza fueron posibles gracias a la Revolución Popular Sandinista, la unidad del pueblo y la paz.

Comandante Lumberto Campbell

A 47 años del triunfo revolucionario del 19 de julio de 1979, Campbell destacó en la Revista En Vivo de Canal 4 que la estabilidad nacional sigue siendo una condición fundamental para continuar impulsando el desarrollo del país.

El dirigente sandinista recordó que el triunfo de la Revolución fue resultado de una lucha prolongada del Frente Sandinista de Liberación Nacional, acompañada por el sacrificio de miles de nicaragüenses.

“Para alcanzar el triunfo hace 47 años fue indispensable la unidad del pueblo nicaragüense”, expresó Campbell.

Según explicó, después de 18 años de lucha, Nicaragua logró derrotar la dictadura somocista, un proceso que, de acuerdo con sus palabras, costó más de 50,000 vidas.

Campbell aseguró que en 1979 el país recuperó valores esenciales como la dignidad, la soberanía y la independencia.

Educación, tierra y derechos restituidos

Uno de los primeros logros mencionados por el Comandante fue la Cruzada Nacional de Alfabetización, impulsada después del triunfo revolucionario.

Recordó que antes de la Revolución el analfabetismo superaba el 50.3 %, y que en el primer año ese indicador se redujo al 12 %.

“Un pueblo sin desarrollo, sin educación, no va para ningún lado”, sostuvo.

Campbell también resaltó la Reforma Agraria, que permitió distribuir tierras entre pequeños y medianos productores nicaragüenses.

Indicó que el 60 % de las tierras en manos del somocismo fue redistribuido al campesinado.

Según detalló, más de 3 millones de manzanas fueron entregadas a pequeños y medianos productores en Nicaragua.

El Comandante señaló que después el país enfrentó una etapa de agresión financiada por Estados Unidos, seguida por 16 años de neoliberalismo, período en el que, según dijo, se retrocedió en avances alcanzados.

Afirmó que desde 2007 Nicaragua retomó la ruta del desarrollo y comenzó a concretar los sueños de los hombres y mujeres que dieron su vida por la Revolución.

Avances en salud, educación y servicios básicos

Campbell comparó las condiciones existentes antes de 1979 con la realidad actual del país.

En educación, destacó la presencia de universidades a lo largo y ancho del territorio, así como la Universidad en el Campo, la educación técnica y más de 200,000 estudiantes en formación universitaria y técnica.

También subrayó el crecimiento de la cobertura eléctrica.

Según sus datos, durante el somocismo Nicaragua contaba con 37 % de cobertura eléctrica, mientras hoy alcanza el 99.5 %.

En telecomunicaciones, señaló que antes la comunicación telefónica estaba concentrada en cabeceras departamentales.

Actualmente, afirmó, existe comunicación telefónica en todos los municipios y comarcas del país.

Campbell agregó que la salud y la educación gratuitas marcan un contraste profundo con la etapa anterior a la Revolución.

“En el somocismo, la salud era privada. Hoy, en Nicaragua, tenemos hospitales a lo largo y ancho del país, gratuitos. Educación gratuita, salud gratuita”, expresó.

La Costa Caribe en el centro del desarrollo nacional

El Comandante dedicó parte de su intervención a los cambios vividos en la Costa Caribe, región que, según recordó, permaneció históricamente excluida.

“La Costa era más del 50 % del territorio nacional totalmente excluido”, señaló.

Campbell afirmó que fue con la Revolución que Nicaragua reconoció constitucionalmente su carácter multiétnico, abriendo paso a la restitución de derechos de pueblos originarios y afrodescendientes.

También destacó el reconocimiento de los derechos territoriales de las comunidades indígenas y afrodescendientes.

“Es con el gobierno del Frente Sandinista que se reconoce el derecho de esas tierras para las comunidades”, manifestó.

El dirigente sandinista mencionó la construcción de carreteras, la reducción de tiempos de traslado y el fortalecimiento de la infraestructura hospitalaria como parte de la transformación caribeña.

Recordó que Bilwi cuenta con un hospital de 300 camas y 25 especialidades, considerado el más grande del Caribe centroamericano.

En Bluefields, añadió, inició la construcción de otro centro hospitalario con características similares.

Campbell también resaltó que la alfabetización en la Costa Caribe respetó la diversidad lingüística de la región, al realizarse en español, inglés, miskito y garífuna.

Otro proyecto estratégico señalado fue el puerto de aguas profundas en Bluefields, obra que calificó como clave para la soberanía económica del país.

“Tener un puerto nosotros en el Caribe es soberanía. No tenemos que depender de Honduras ni de Costa Rica para sacar nuestro producto”, afirmó.

La paz como condición para seguir avanzando

Campbell insistió en que la paz permite sostener los logros sociales y económicos alcanzados por Nicaragua.

“Todos estos logros son posibles porque estamos en paz. La paz es la condición necesaria para que los sueños de nuestros héroes y mártires se puedan alcanzar en la realidad”, expresó.

El Comandante señaló que la estabilidad, la seguridad y la participación ciudadana son indispensables para derrotar la pobreza.

Aseguró que ese objetivo podrá lograrse en la medida que el país mantenga la senda de paz y continúe incorporando a la juventud en los procesos de transformación.

Finalmente, llamó a las nuevas generaciones a seguir firmes en la ruta revolucionaria y acompañar la conducción del Comandante Daniel Ortega y la Compañera Rosario Murillo.

Nicaragua continuará celebrando el 47 aniversario de la Revolución Popular Sandinista con actividades de memoria histórica, reafirmación de paz y reconocimiento a los avances impulsados desde las comunidades, el campo y la Costa Caribe.