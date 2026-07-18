Músico es condenado a 30 años de prisión por violación y pornografía infantil en Boaco

El músico Darwing Amilkar López fue condenado a un total de 30 años de prisión por los delitos de violación, explotación sexual y pornografía infantil en perjuicio de una menor de edad, de iniciales K.H., en el departamento de Boaco.

La judicial a cargo del caso impuso una pena de 22 años de cárcel por el delito de violación, sumando ocho años más por los cargos de explotación sexual y pornografía infantil, tras valorar el expediente y las pruebas presentadas durante el proceso.

Según la acusación fiscal, López se acercó al entorno de la víctima en el año 2021, cuando ella tenía 13 años.

Posteriormente, el sujeto entabló una relación sentimental con la madre de la adolescente, lo que le permitió mudarse a la vivienda familiar en enero de 2022 y convivir bajo el mismo techo.

El agresor aprovechaba los momentos en que la menor se encontraba sola en el inmueble para cometer los abusos.

Para garantizar su silencio, el sujeto la amenazaba constantemente y filmaba las agresiones con su teléfono celular, intimidándola con difundir los videos si decidía denunciarlo.

Los abusos se prolongaron de manera sistemática durante casi cuatro años, registrándose la última agresión en octubre de 2024.

El informe médico y psicológico incorporado al proceso judicial confirmó que la víctima presenta graves secuelas físicas y emocionales que requieren atención especializada.