Managua celebra vigilias por el 47 aniversario de la Revolución Sandinista

Las familias de Managua recibieron con música, ferias, galas artísticas y vigilias populares el 47 aniversario del triunfo de la Revolución Popular Sandinista, en una jornada que llenó de alegría a barrios de los Distritos I y III la noche del 18 de julio.

Barrios de Managua reciben el 19 de Julio con música y alegría

Las celebraciones incluyeron conciertos, cantatas, bailes folclóricos, emprendimientos y actividades comunitarias en barrios como Jorge Dimitrov, 25 Aniversario, Memorial Sandino y San Judas, donde pobladores ondearon banderas y compartieron en familia la bienvenida al 19 de Julio.

En el barrio Jorge Dimitrov, del Distrito I, la vigilia tuvo como atractivo la elección del “Mejor Traje Folclórico 47/19”, en un ambiente acompañado de música revolucionaria y participación popular.

La compañera Rosa Linares, secretaria política del Distrito 1.1, expresó que las familias recibieron el 19 de Julio con entusiasmo y destacaron la presencia de más de 30 emprendedores en la actividad.

“Estamos muy contentos recibiendo el 19 de julio, con las familias del barrio Jorge Dimitrov”, manifestó Linares durante la celebración.

En el barrio 25 Aniversario, del Distrito III, las familias participaron en una vigilia acompañada por el grupo Takina Inka, reconocido en Nicaragua por interpretar música testimonial, social y latinoamericana.

La militante sandinista María Salazar afirmó que la comunidad celebró con alegría y convicción esta fecha histórica.

Salazar destacó como logros de la Revolución las calles para el pueblo, parques limpios, ferias de salud, educación gratuita, escuelas, carreteras y avances en equidad de género.

La alegría también se sintió en el barrio Memorial Sandino, del Distrito I, donde niñas, niños, jóvenes y adultos participaron ondeando la bandera rojinegra del Frente Sandinista de Liberación Nacional.

La vigilia fue acompañada por el Ballet Sacuanjoche, que animó la noche con bailes al ritmo de música revolucionaria.

La juventud también se sumó con consignas, cantos y expresiones de celebración por el 47/19.

José Calderón, de la Organización Territorial del barrio Memorial Sandino del Distrito 1.2, señaló que las familias celebraron “a lo grande” y que la vigilia se extendería hasta la 1:00 de la madrugada del 19 de julio.

Calderón resaltó que la militancia sandinista de ese barrio mantiene su respaldo a la Revolución y a los Copresidentes Daniel Ortega y Rosario Murillo.

En San Judas, la vigilia se vivió hasta el amanecer entre consignas, banderas del FSLN, la azul y blanco de Nicaragua y la bandera de Palestina.

La celebración contó con música de Takina Inka, Skapa2 y el grupo Skandalo, que puso el toque tradicional a la jornada.

Juan Antonio Ramos Muñoz, miembro de la coordinación de la vigilia en San Judas, dijo que las familias recibieron la medianoche con alegría y convicción.

“Hemos estado regalando bandera, hemos estado animando a la gente que en la media noche recibamos con toda la alegría este 47/19”, expresó Ramos Muñoz.

En esta vigilia también participó el embajador de la República de Palestina en Nicaragua, Rafat M. A. Mustafa Badran, quien destacó la relación histórica de solidaridad entre Nicaragua y Palestina.

El diplomático señaló que la Revolución Popular Sandinista guarda similitud con la lucha del pueblo palestino, en el marco de los lazos de hermandad entre ambas naciones.

Las vigilias en los barrios de Managua continuaron durante la madrugada, mientras las familias se preparaban para sumarse a las actividades centrales del 19 de Julio, fecha de memoria, celebración y reafirmación histórica para el pueblo nicaragüense.